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ЭКОНОМИКА РБ


В 2023 ГОДУ MALANKA МОДЕРНИЗИРУЕТ 250 ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В СТРАНЕ


17:29 06.04.2023

В этом году национальный оператор по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси MALANKA модернизирует 250 зарядных станций в стране.

Как пишет портал NEFT.by, модернизация начнется в Минске, здесь в ближайшее время начнется апгрейд 10 станций, а всего их будет 50. Разработана программа по проведению модернизации других объектов сети заправочных станций. До конца года разъемы GB/T, которые являются китайским стандартом, появятся на 250 ЭЗС по всей стране.

Все новые объекты сети MALANKA с этого года будут оснащены этими же коннекторами. Это решит вопрос зарядки китайских электромобилей, упростит процесс и позволит отказаться от дорогостоящих переходников.

В первую очередь будут модернизированы самые популярные электрозарядные станции, которые больше всего загружены, а также ЭЗС, расположенные вдоль дорог, связывающих столицу и региональные центры.

MALANKA планирует расширять и сеть супербыстрых зарядных комплексов. Первый в СНГ объект в конце прошлого года открыли в Минске.

Для этого белорусские специалисты разработали необходимое программное обеспечение. В этом году появится 8 таких объектов, а к 2030-му году – 86. Из них 26 будут работать в столице, а остальные в областных центрах и регионах.
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