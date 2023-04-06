Инспекция МНС по Ленинскому району Могилева при внеплановой проверке общества с ограниченной ответственностью по переработке отходов и лома черных металлов установила факты подмены трудовых отношений с двумя работниками хозяйственными отношениями между субъектами предпринимательской деятельности в целях избежания уплаты в бюджет подоходного налога с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, денежное вознаграждение индивидуальных предпринимателей проверкой признано их заработной платой. В связи с этим коммерческая структура считается налоговым агентом и из сумм, выплаченных гражданам доходов, обязана исчислить подоходный налог с физических лиц.

На основании статьи 33 НК проверкой произведена корректировка налоговой базы подоходного налога с физических лиц и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Всего по результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлены к уплате в бюджет налоги и пени в сумме 122,8 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц составил 92,8 тыс. рублей.