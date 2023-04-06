ЭКОНОМИКА РБ

МАЗ ПОСТАВИТ 25 ТРОЛЛЕЙБУСОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КАЗАНЬ

15:36 06.04.2023 ОАО «Минский автомобильный завод» поставит 25 троллейбусов МАЗ 303Т20 в российский город Казань. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия,они заменят на маршрутах устаревшие, исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года. "Троллейбус третьего поколения был презентован в декабре прошлого года в Москве, и это здорово, что интерес к нему есть. Уверен, что по ходу эксплуатации партии в Казани мы сможем совершенствовать данную модель исходя из отзывов водителей и пассажиров", - прокомментировал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники МАЗ Владимир Дормаш.