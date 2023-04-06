Спрос на аренду квартир в марте 2023 года был довольно высоким, пишет Realt.

По данным Google Trends, активность по поиску съемного жилья в Минске по итогам месяца увеличилась на 53%. Для марта текущий уровень спроса на арендные квартиры является высоким: в среднем в марте арендное жилье ищут на 13% реже.

В то же время число объявлений в базе Realt также продолжает расти. В целом за весь месяц было размещено 3776 объявлений, что на 2,7% больше, чем в феврале 2023 года. В наибольшей степени выросло число свободных 3-комнатных квартир (+8%), количество двушек увеличилось на 2%, а однушек — на 1,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 27,8%.

Динамика цен на аренду квартир в Минске была разнонаправленной. Стоимость аренды 1- и 3-комнатных квартир снизилась в среднем на 1,9% и 2,4% соответственно, тогда как снять «двушку» теперь на 1,8% стало дороже. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $266 (снижение на 1,9%); 2-комнатные квартиры — $337 (рост на 1,8%); 3-комнатные квартиры — $456 (снижение на 2,4%).

За последние 12 месяцев цены на аренду квартир в Минске выросли только по «однушкам» — в среднем на 1,9%. В то же время «двушки» и «трешки» стали дешевле на 4,5% и 3% соответственно.

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду опустилась на 0,02 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период снизилась на 0,4%. На данный момент аренда позволяет заработать в 2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.