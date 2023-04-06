Во время весенних каникул службами занятости организована временная трудовая занятость молодежи на базе учреждений образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, на период каникул трудоустроено более 3 тыс. учащихся из 232 школ, учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

Молодые люди выполняли работы по пошиву комплектов постельного белья, благоустройству территорий, работы по уборке помещений, ремонту школьной мебели и книг.