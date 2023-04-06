|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 3 ТЫС. УЧАЩИХСЯ ТРУДИЛИСЬ В БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
14:19 06.04.2023
Во время весенних каникул службами занятости организована временная трудовая занятость молодежи на базе учреждений образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, на период каникул трудоустроено более 3 тыс. учащихся из 232 школ, учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
Молодые люди выполняли работы по пошиву комплектов постельного белья, благоустройству территорий, работы по уборке помещений, ремонту школьной мебели и книг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2023
Курсы в банках
на 06.04.2023
Конвертация в банках
на 06.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте