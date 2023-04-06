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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОРФОГЕНЕРАТОР
13:43 06.04.2023
ОАО «Красносельскстройматериалы» ввело в эксплуатацию торфогенератор. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства архитектуры и строительства.
«Среди трех цементных заводов холдинга «БЦК» наш отличается подготовкой сырьевой муки: только у нас установлена трехвалковая вертикальная мельница, которая требует дополнительного источника тепла», - рассказал заместитель директора по производству филиала № 1 «Цементный завод» Евгений Волощик.
Чтобы снизить затраты на теплоэнергию, и был запланирован проект по строительству теплогенератора с использованием вместо импортного газа белорусского торфа, которого в стране большие запасы.
Такое решение дало предприятию возможность практически полностью отказаться от газа. Раньше в сутки его расходовалось до 160 тысяч кубометров, а сегодня для работы требуется лишь подсветка факела газом, это порядка 200 кубов в час, в сутки – 4800 кубов. Разница колоссальная.
Что касается торфа, то его потребление сейчас составляет около 8 тонн в час.
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