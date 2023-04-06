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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2023» В МИНСКЕ


12:45 06.04.2023

Международная выставка «Металлообработка-2023» проходит в Минске с 4 по 7 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», около 150 участников демонстрируют отраслевые новинки из Беларуси, России, Китая, Израиля, Республики Корея и других стран.

Минский футбольный манеж стал выставочной площадкой, на которой развернулись экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: Литье и металлургия», «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет».

Тематика этого промышленно-технологического форума охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения, промышленной автоматизации и освещения.

На выставке «Металлообработка» представлен стенд международной компании Bodor, застройкой которого занималось выставочное предприятие «Белинтерэкспо». Компания Bodor представляет на выставке одну из своих самых продаваемых моделей - сканирующий резак C3 мощностью 6 кВт и A3 мощностью 3 кВт, вживую представив передовые решения для лазерной резки. Это демонстрирует приверженность Bodor предоставлению экономически эффективных решений для резки, отвечающих изменяющимся глобальным требованиям.

«Металлообработка» считается ведущим отраслевым событием и входит в число лучших выставок Восточной Европы. Известная международная выставка металлообработки началась в 1993 году и теперь предлагает посетителям всесторонний обзор современных технологических тенденций. Разнообразная деловая программа включает презентации, конференции и семинары.
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