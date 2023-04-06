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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2023» В МИНСКЕ
12:45 06.04.2023
Международная выставка «Металлообработка-2023» проходит в Минске с 4 по 7 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», около 150 участников демонстрируют отраслевые новинки из Беларуси, России, Китая, Израиля, Республики Корея и других стран.
Минский футбольный манеж стал выставочной площадкой, на которой развернулись экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: Литье и металлургия», «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет».
Тематика этого промышленно-технологического форума охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения, промышленной автоматизации и освещения.
На выставке «Металлообработка» представлен стенд международной компании Bodor, застройкой которого занималось выставочное предприятие «Белинтерэкспо». Компания Bodor представляет на выставке одну из своих самых продаваемых моделей - сканирующий резак C3 мощностью 6 кВт и A3 мощностью 3 кВт, вживую представив передовые решения для лазерной резки. Это демонстрирует приверженность Bodor предоставлению экономически эффективных решений для резки, отвечающих изменяющимся глобальным требованиям.
«Металлообработка» считается ведущим отраслевым событием и входит в число лучших выставок Восточной Европы. Известная международная выставка металлообработки началась в 1993 году и теперь предлагает посетителям всесторонний обзор современных технологических тенденций. Разнообразная деловая программа включает презентации, конференции и семинары.
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