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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ОДНОГО ИЗ СЕТЕВЫХ РИТЕЙЛОВ МОГИЛЕВЕ
12:34 06.04.2023
Комитет госконтроля Могилевской области приостановил работу торгового объекта сети «МАРЦIН» в Могилеве.
Как сообщает КГК Беларуси, в магазине выявлены факты реализации просроченных товаров (в том числе кулинарной продукции собственного производства) на общую сумму более 120 рублей.
Помимо этого, в продаже находились подгнившие томаты, а также более 30 наименований товаров (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция, замороженные овощи) без маркировки и представления покупателям всей необходимой и достоверной информации о них.
Кроме того, утверждает ведомство, выявлены нарушения законодательства о маркировке унифицированными контрольными знаками, порядка разработки перечня товаров, обязательных к наличию в продаже.
В этом же магазине также была завышена цена на полуфабрикат из мяса птицы.
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