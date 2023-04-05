Комитет госконтроля Могилевской области приостановил работу торгового объекта сети «МАРЦIН» в Могилеве.

Как сообщает КГК Беларуси, в магазине выявлены факты реализации просроченных товаров (в том числе кулинарной продукции собственного производства) на общую сумму более 120 рублей.

Помимо этого, в продаже находились подгнившие томаты, а также более 30 наименований товаров (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция, замороженные овощи) без маркировки и представления покупателям всей необходимой и достоверной информации о них.

Кроме того, утверждает ведомство, выявлены нарушения законодательства о маркировке унифицированными контрольными знаками, порядка разработки перечня товаров, обязательных к наличию в продаже.

В этом же магазине также была завышена цена на полуфабрикат из мяса птицы.