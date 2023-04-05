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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ СООБЩИЛ ПРО УВЕЛИЧИВШУЮСЯ ОЧЕРЕДЬ ФУР НА ВЪЕЗД В ЕС
12:06 06.04.2023
Очередь фур на въезд в Польшу составляет 1000, в Литву — более 1500. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.
«Грузовой транспорт въезжал в Евросоюз с задержками через литовские пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка), латвийский — Патерниеки (Григоровщина) и польский — Кукурыки (Козловичи). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 50% фур от нормы», - говорится в сообщении.
Скопление легкового транспорта фиксировалось перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и литовскими — Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони). За сутки польская сторона пропустила на свою территорию всего 16% авто, литовская — 55%.
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