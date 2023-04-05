В марте 2023 года по картам БЕЛКАРТ было совершено 38,2 млн операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе платежной системы БЕЛКАРТ, из городов по количеству операций ожидаемо лидирует столица: в Минске за месяц картами БЕЛКАРТ рассчитались 11,9 млн раз. Далее следуют областные центры: Гомель (2,2 млн), Витебск (1,6 млн), Гродно (1,4 млн), Могилев (1,3 млн) и Брест (1,3 млн). Что касается объемов платежей, то в марте по картам БЕЛКАРТ их сумма превысила 740 млн рублей.

В большинстве случаев пользователи БЕЛКАРТ рассчитываются за товары и услуги физической пластиковой картой: в марте количество таких платежей составило почти 32 млн. Еще более 5,6 млн платежей были проведены онлайн или по реквизитам карты — в том числе 195 484 платежей на сумму около 2,7 млн рублей с использованием мобильного приложения БЕЛКАРТ PAY для бесконтактной оплаты смартфоном.

Самой популярной категорией платежей оказались ежедневные покупки в магазинах и супермаркетах. Неподалеку расположились и прочие расходы, связанные с ежедневными потребностями и комфортом: от платежей за жилищно-коммунальные услуги до поездок на такси. Вместе с тем можно отметить, что белорусы активно готовились к предстоящему теплому сезону: среди популярных категорий — приобретение одежды и обуви, расходы, связанные с заботой о здоровье и красоте, а также разнообразные покупки для дома и дачи.

Некоторые статьи расходов напоминают и о праздниках, которые отмечались в марте. Так, перед Международным женским днем среди топовых категорий оказались рестораны, цветы, магазины ювелирных украшений и сладостей.

В топ-15 категорий по объему транзакций в рублях попали: продуктовые магазины и супермаркеты — 243,8 млн; аптеки — 48 млн; рестораны — 36 млн; ЖКХ — 27,5 млн; такси — 25,2 млн; магазины одежды — 20 млн; товары для дома и дачи — 13,2 млн; медицинские услуги — 11,5 млн; техника — 7,9 млн; магазины косметики и товаров для красоты — 7,1 млн; товары для питомцев — 6,9 млн; цветы — 5,6 млн; ювелирные украшения — 5,3 млн; сладости — 3,5 млн; книги — 2,4 млн.

Платежная система БЕЛКАРТ – внутренняя платежная система страны, которая обеспечивает держателям банковских платежных карточек, предприятиям торговли и сервиса, банкам доступ к безопасной и быстрой системе электронных платежей на всей территории Беларуси. БЕЛКАРТ сегодня: 20 банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, свыше 5 млн карточек в обращении, более 50 тыс. активных пользователей мобильного приложения БЕЛКАРТ PAY.