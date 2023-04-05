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ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ ПРОВОДИТ КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЕКТОВ BELARUS ICT STARTUP AWARD-2023
11:39 06.04.2023
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы проводит республиканский конкурс стартап-проектов Belarus ICT Startup Award-2023.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, цель конкурса – создание условий для реализации инновационного предпринимательства и внедрения высокотехнологичных достижений в сферу экономики, содействие использования цифровых технологий и ресурсов в реальном секторе экономики в качестве эффективного инструмента социально-экономического и инновационного развития Беларуси.
Участники получают возможность представить свой инновационный проект или разработку экспертам, менторам, потенциальным инвесторам, бизнес-партнерам и пользователям.
В конкурсе принимают участие стартап- и инновационные проекты с перспективой дальнейшего масштабирования в соответствии с тематиками XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».
Конкурс проводится по номинациям «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, как команды, так и индивидуальные разработчики, без ограничений по профессиональной принадлежности. Они самостоятельно определяют номинацию по представляемому ими инновационному (стартап) проекту.
В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» принимают участие физические лица, возраст которых не превышает 35 лет.
Финал конкурса пройдет 21 апреля 2023 г. в рамках проведения XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».
Ознакомиться более подробно с условиями участия в конкурсе можно здесь.
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