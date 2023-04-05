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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ БЕЛШИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ
11:27 06.04.2023
ОАО «Белшина» в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим» принимает участие в международной выставке UzChemPlastExpo, которая с 5 по 7 апреля проходит в Ташкент (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде представлена экспозиция шин «Белшина»: 13.6-20 Бел-17 (сельско-хозяйственная шина); 215/55R18 BEL-412 (легковая шина Artmotion All Seasons); 255/55R18 BEL-441 (легковая шина Astarta SUV); 275/70R22,5 BEL-318 (грузовая шина Escortera).
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