Регистрация на централизованный экзамен (ЦЭ) идет достаточно активно. Это отметил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ ) Юрий Миксюк.

«Ребята должны были до 1 марта в своих школах определиться с предметами ЦЭ. Фактически у них есть еще возможность уточниться, если у кого-то остались сомнения по предметам. Здесь речь не идет о том, чтобы полностью пересматривать все предметы. Времени для определения было достаточно, но бывают исключительные случаи, когда кто-то более внимательно изучил свою будущую специальность и возникла острая необходимость поменять предмет. Сделать это можно путем обращения в школу», – проинформировал директор РИКЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, 28 января в Беларуси был успешно проведен репетиционный централизованный экзамен, в котором приняло участие более чем 52 тысячи школьников, т.е. практически каждый одиннадцатиклассник в этом году уже попробовал свои силы в таком пробном испытании. В целом все участники достаточно хорошо справились с заданиями – треть ребят, сдававших репетиционный централизованный экзамен, подтвердили свою оценку по предмету за вторую четверть, одна треть сдала тест на оценку выше школьной, и одна треть – на оценку ниже.

РЦЭ провели на базе 144 пунктов. 30 точек находились на площадках вузов, 60 – на территории колледжей, 54 базировались в школах и гимназиях. Предпочтения участников РЦЭ распределились следующим образом. Больше всего было желающих сдавать математику – почти 20 тысяч человек. Биологию писало 8485 учащихся, английский – 6362. Меньше всего школьников оказалось на испытании по китайскому языку – 4 человека.

Совсем немного времени осталось до выпускных экзаменов. В этом году испытания пройдут по новым правилам. Так, в мае одиннадцатиклассникам предстоит пройти два централизованных экзамена, результаты которых будут учитываться при выставлении итоговой отметки в аттестат об общем среднем образовании и засчитываться при поступлении в учреждения высшего образования. Один – по русскому или белорусскому языку по выбору учащихся, второй – по учебному предмету из числа предметов, по которым предусмотрено централизованное тестирование, также по выбору учащихся (математика, физика, химия, биология, история Беларуси, Всемирная история, обществоведение, география, английский язык, французский язык, немецкий язык, испанский язык, китайский язык).

Задания ЦЭ будут в виде тестов, составленных по базовому уровню учебной программы.

В качестве учреждения, ответственного за технологическое сопровождение ЦЭ, определен Республиканский институт контроля знаний. РИКЗ организует формирование базы данных участников ЦЭ и обеспечивает доступ к информации об участниках пунктам проведения ЦЭ посредством системы регистрации. В этом учебном году сформировано 144 пункта проведения централизованного экзамена.

Регистрацию участников ЦЭ в системе регистрации проводят пункты проведения ЦЭ совместно с комиссией, созданной в учреждении общего среднего образования. Именно комиссия учреждения образования обеспечивает контроль точности и достоверности сведений, внесенных в систему регистрации.

Напомним, что 1 апреля стартовала регистрация участников централизованного экзамена. Данные ребят будут внесены в систему регистрации РИКЗ до 20 апреля.

Отметим, 14 мая 11-классники напишут централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку, 21-го будут сдавать предмет на выбор.

Для тех, кто не смог принять участие в ЦЭ по уважительной причине в установленные даты, предусмотрены резервные дни и иные сроки. Так, резервным днем для русского и белорусского языков будет 23 мая, для предмета по выбору – 25 мая. Иные сроки определены: в июле во время резервных дней для централизованного тестирования; а также 21 августа – «Русский язык», «Белорусский язык» и 23 августа – предмет по выбору. Таким образом, учащиеся, которые болели в основные дни проведения ЦЭ (14 и 21 мая) и продолжали болеть в резервные дни проведения ЦЭ (23 и 25 мая), смогут сдать централизованный экзамен в июле.

Результаты централизованного экзамена выдаются в виде сертификата (как ЦТ) со 100-балльной шкалой. Затем переводятся в 10-балльную и среднее арифметическое годовой отметки и результата ЦЭ выставляются в аттестат.

Сертификаты ЦЭ можно использовать при поступлении в ВУЗ, если абитуриенту потребуется третий экзамен – его можно будет сдать в виде ЦТ.

Отдельного внимание заслуживает вопрос итоговой аттестации слабослышащих, слабовидящих и учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Для них предусмотрено право выбора: или сдавать ЦЭ и соответственно ЦТ, или сдавать выпускной экзамен в УОСО и внутренний экзамен в учреждении высшего образования. При этом, данная категория учащихся совместно с законными представителями должны оценить свои возможности по заполнению бланка ответов. Иные бланки ответов не предусмотрены.

От сдачи ЦЭ могут быть освобождены только победители третьего (областного, Минского городского) и заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Победители третьего этапа республиканской олимпиады (диплом I, II, III степени) освобождаются от одного ЦЭ – по учебному предмету, по которому учащийся стал победителем. В аттестат об общем среднем образовании по данному учебному предмету выставляется 10 баллов.

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады (диплом I, II, III степени) освобождаются от всех ЦЭ. В аттестат об общем среднем образовании по учебным предметам, по которым учащийся стал победителем, выставляется 10 баллов, по остальным предметам – годовая отметка.