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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ ПО УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТО ИЗ ЕС И США
10:45 06.04.2023
Белорусская таможня выявила незаконную схему по уклонению от уплаты платежей при перемещении легковых автомобилей из стран ЕС и США на территорию ЕАЭС транзитом через Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности пытаются ввозить транспортные средства путем предоставления недостоверных сведений о стоимости машин с целью значительного снижения подлежащих уплате в бюджет ЕАЭС таможенных платежей. В большинстве случаев реальная стоимость занижается в два раза, а в некоторых – до пятикратных размеров от фактической среднерыночной цены.
С начала года по 45 фактам перемещения легковых автомобилей белорусскими таможенниками уже выявлены правонарушения. В 6-ти из них усматриваются признаки совершения уголовных преступлений.
Один из случаев, по которому управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь, установлен в конце 2022 года брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи».
Так, на кыргызском транспортном средстве намеревались ввезти из Германии в Кыргызстан шесть авто, среди которых BMW-X5, HYUNDAI STARIA, RANGE ROVER, MERCEDES-BENZ 2022 года выпуска. Реальную стоимость, которая составила более 1,1 млн евро, занизили почти в 2,5 раза - на 690 тыс. евро. Такая махинация позволила бы сэкономить на таможенных платежах около 630 тыс. белорусских рублей, что является крупным размером.
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