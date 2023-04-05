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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ ПЕРЕШЛИ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В ЗОНАХ ПАВОДКА
10:38 06.04.2023
В связи со сложившейся гидрологической обстановкой персонал энергоснабжающих организаций перешел на усиленный режим работы в паводкоопасных районах. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Сообщается, что подъем уровня воды в реках зафиксирован практически по всей стране, особенно напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях. Вода продолжает прибывать на Западной Двине.
Энергетики проводят осмотры объектов электросетевой инфраструктуры несколько раз в сутки.
В зонах подтоплений используются дренажные устройства и средства водоотлива. Из кабельных каналов и технических колодцев, расположенных в низинах, откачиваются талые и грунтовые воды. При необходимости укрепляются откосы берегов водоемов для защиты фундамента опор линий электропередачи от подмыва паводковыми водами.
Во всех районах электрических сетей аварийные бригады укомплектованы необходимым оборудованием и спецтехникой. С оперативно-ремонтным персоналом проведены инструктажи о порядке действий в зонах подтоплений, организованы соответствующие тренировки.
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