В связи со сложившейся гидрологической обстановкой персонал энергоснабжающих организаций перешел на усиленный режим работы в паводкоопасных районах. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Сообщается, что подъем уровня воды в реках зафиксирован практически по всей стране, особенно напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях. Вода продолжает прибывать на Западной Двине.

Энергетики проводят осмотры объектов электросетевой инфраструктуры несколько раз в сутки.

В зонах подтоплений используются дренажные устройства и средства водоотлива. Из кабельных каналов и технических колодцев, расположенных в низинах, откачиваются талые и грунтовые воды. При необходимости укрепляются откосы берегов водоемов для защиты фундамента опор линий электропередачи от подмыва паводковыми водами.

Во всех районах электрических сетей аварийные бригады укомплектованы необходимым оборудованием и спецтехникой. С оперативно-ремонтным персоналом проведены инструктажи о порядке действий в зонах подтоплений, организованы соответствующие тренировки.