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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР" С МОМЕНТА ПУСКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ВЫПУСТИЛО 13 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА
09:39 06.04.2023
ОАО «Кричевцементношифер» с момента пуска новой технологической линии выпустило 13 млн т цемента сухим способом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской цементной компании, новая была введена в эксплуатацию летом 2013 года.
Уже через год кричевские цементники произвели первый миллион тонн. Пятимиллионная планка была преодолена в 2017 году, 10-миллионная — в 2021 году. В июле прошлого года предприятие сообщило, что с момента ввода в эксплуатацию технологической линии выпущено 12 млн тонн цемента сухим способом.
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