ЭКОНОМИКА РБ

ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР" С МОМЕНТА ПУСКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ВЫПУСТИЛО 13 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА

09:39 06.04.2023 ОАО «Кричевцементношифер» с момента пуска новой технологической линии выпустило 13 млн т цемента сухим способом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской цементной компании, новая была введена в эксплуатацию летом 2013 года. Уже через год кричевские цементники произвели первый миллион тонн. Пятимиллионная планка была преодолена в 2017 году, 10-миллионная — в 2021 году. В июле прошлого года предприятие сообщило, что с момента ввода в эксплуатацию технологической линии выпущено 12 млн тонн цемента сухим способом.