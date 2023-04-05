Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) выдал разрешение на открытие этапа «Энергетический пуск» на втором энергоблоке Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», полученное разрешение позволяет приступить к ступенчатому подъему мощности реакторной установки (РУ) до 40% от номинальной.

«Разрешение на выполнение этапа «В» («Энергопуск») подтверждает, что все нейтронно-физические характеристики реакторной установки второго энергоблока соответствуют проектным, и системы контроля и управления нейтронной мощностью реактора работают эффективно и надежно, - отметил вице-президент АО АСЭ - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. – При достижении мощности РУ 40% от номинальной специалисты выполнят пробный пуск турбоагрегата и его испытания на холостом ходу с последующим включением его в сеть с выдачей электроэнергии в единую энергосистему Республики Беларусь».

Первый энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Доля электроэнергии, вырабатываемой блоком, составляет порядка 20% в ежегодном энергобалансе страны.

Принятие в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС намечено на осень 2023 года.