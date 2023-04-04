ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» приступило к испытаниям карьерного самосвала БЕЛАЗ-75304 с двигателем Коломенского завода (РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, самосвал с двигателем Коломенского завода свободен от импорта – практически все его компоненты белорусско-российские.

Двигатель 16-36ДГ разработан коломенскими конструкторами по техническому заданию коллег с БЕЛАЗа.

«Новая силовая установка вышла под стать 220-тонному гиганту – мощная и экономная. Четырехтактный 8-цилиндровый дизельный мотор, имеющий полную мощность 2400 л.с., по основным техническим характеристикам не уступает импортным аналогам», - утверждают на предприятии.

За счет пониженных оборотов дизель-генератор имеет увеличенный эксплуатационный ресурс и требует меньших затрат на техобслуживание.

Достоинство машины – пневмогидравлическая подвеска, которая обеспечивает высокую плавность хода, производительность, устойчивость от бокового крена, долговечность узлов и комфортные условия для работы оператора.

Одной из технических особенностей 220-тонника c коломенским двигателем является специально разработанная облегченная платформа.

В ходе заводских испытаний специалисты проводят наладку систем тягового электропривода и систем двигателя, тестируют слаженность работы узлов машины. Планируется, что уже до конца весны самосвал приступит к эксплуатационным испытаниям в Кузбассе.

БЕЛАЗ-75304 – это уже третий импортонезависимый карьерный самосвал, созданный в рамках белорусско-российского партнерства. Напомним, что первые два союзных продукта – 130-тонный самосвал-гибрид БЕЛАЗ-7513М, сочетающий дизельный двигатель ЯМЗ малой мощности с аккумуляторными батареями и системой рекуперации энергии, а также 90-тонный БЕЛАЗ-75588 с газотурбинным двигателем КАДВИ также испытываются на полигоне предприятия.