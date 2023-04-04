ЭКОНОМИКА РБ

ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ ОТКРЫЛАСЬ В ПОЛОЦКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

17:54 05.04.2023 Отраслевая лаборатория нефтегазопереработки открылась в Полоцком университете после модернизации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в свое распоряжение ученые получили десять оборудованных помещений для выполнения сложных, высокоточных исследований. Это позволит расширить области аккредитации лаборатории для осуществления лицензионных видов деятельности; вести научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям, опережающим запросы промышленности, сконцентрировать ресурсы на областях основных научно-инновационных компетенций университета. Всего в Беларуси функционирует 95 отраслевых лабораторий.