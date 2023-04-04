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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ВОЗБУДИЛ ШЕСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РЕПЕТИТОРСКИХ ЦЕНТРОВ «100 БАЛЛОВ»


17:50 05.04.2023

Управлением Департамента финансовых расследований Комитента госконтроля по Витебской области пресечена незаконная деятельность учредителей репетиторских центров «100 баллов» по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.

Как сообщает КГК Беларуси, возбуждено 6 уголовных дел.

В частности, установлено, что «учредители репетиторских центров их пособники (всего 8 участников преступной группы)» с 2012 года зарегистрировали 5 юридических лиц под общим брендом «100 баллов», офисы которых были открыты в Минске, Витебске, Гродно, Могилеве, Полоцке, Орше, Барановичах для оказания учащимся репетиторских услуг по всему спектру школьной программы.

С этой целью участники группы привлекали учителей и преподавателей учреждений образования. Большинство из привлеченных репетиторов с целью минимизации налогов они регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей (в качестве ИП было зарегистрировано более 180 человек).

При этом вся деятельность по оказанию репетиторских услуг осуществлялась непосредственно репетиторскими центрами «100 баллов»: они размещали на своем сайте списки преподавателей, принимали от родителей заявки на оказание услуг, составляли для преподавателей расписание, предоставляли классы, материально-техническую базу, устанавливали единый прейскурант цен.

За услуги родители учеников также платили в адрес репетиторских центров (с июня 2021 г. поступило 14,5 млн рублей), после чего центры 50% полученных средств перечисляли в адрес ИП по фиктивным договорам оказания услуг.

Таким образом преподаватели – индивидуальные предприниматели фактически являлись работниками репетиторских центров. Регистрация их в качестве ИП позволила репетиторским центрам использовать преступную схему уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что с заработной платы работников-ИП не был уплачен подоходный налог и взносы в ФСЗН в общей сумме более 3,6 млн рублей. Фактически использовалась схема выплаты зарплаты «в конверте». При этом «зарплаты» отдельных преподавателей доходили до 13 тыс. рублей.

В ходе дознания по уголовному делу проведены 23 обыска в 5 областях (Минской, Витебской, Гродненской, Могилевской, Брестской), допросы подозреваемых, наложен арест на их имущество: дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили.

«Подозреваемые в добровольном порядке погашают причиненный государству ущерб, в настоящий момент в бюджет поступило более 630 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
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