|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕВЯТЬ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 1 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
17:43 05.04.2023
В 1 квартале 2023 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в рамках реализации инвестиционных проектов на индустриальных площадках СЭЗ в Гродненской области ввели в эксплуатацию 9 производственных и инженерных объектов на общую сумму свыше 8 млн рублей.
Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Аквапак Индастриал» установило автоматическую линию для сборки решеток в рамках проекта по созданию производства упаковки и гибкой этикетки. ОАО «Завод «Оптик» в ходе модернизации волоконного производства ввело в эксплуатацию стекловаренную печь, а ОАО «Слониммебель» при модернизации производства установило новое оборудование. ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» провело реконструкцию локальных очистных сооружений. СООО «БелГринлайн» запустило новую линию по производству и упаковке влажных салфеток. ПТ ООО «Тайфун» в ходе расширения производства строительных смесей провело реконструкцию складских площадок. РУП «Конус» завершило строительство здания АБК.
ОАО «Гродненский стеклозавод» в рамках проекта «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий» организовало первый розжиг печи и начало процесс отладки оборудования и промышленных испытаний производственных линий.
Предприятие-резидент ОАО «Сморгонский агрегатный завод» проводит техническое вооружение для автоматизации производственных процессов, увеличения объемов выпуска продукции и внедрения новых моделей сельскохозяйственной техники.
Проект по возведению международного логистического хаба с объектами оптовой и розничной торговли широкой номенклатуры товаров планирует запустить новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» ООО «ЗападТрансГраница».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2023
Курсы в банках
на 05.04.2023
Конвертация в банках
на 05.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте