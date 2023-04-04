В 1 квартале 2023 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в рамках реализации инвестиционных проектов на индустриальных площадках СЭЗ в Гродненской области ввели в эксплуатацию 9 производственных и инженерных объектов на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Аквапак Индастриал» установило автоматическую линию для сборки решеток в рамках проекта по созданию производства упаковки и гибкой этикетки. ОАО «Завод «Оптик» в ходе модернизации волоконного производства ввело в эксплуатацию стекловаренную печь, а ОАО «Слониммебель» при модернизации производства установило новое оборудование. ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» провело реконструкцию локальных очистных сооружений. СООО «БелГринлайн» запустило новую линию по производству и упаковке влажных салфеток. ПТ ООО «Тайфун» в ходе расширения производства строительных смесей провело реконструкцию складских площадок. РУП «Конус» завершило строительство здания АБК.

ОАО «Гродненский стеклозавод» в рамках проекта «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий» организовало первый розжиг печи и начало процесс отладки оборудования и промышленных испытаний производственных линий.

Предприятие-резидент ОАО «Сморгонский агрегатный завод» проводит техническое вооружение для автоматизации производственных процессов, увеличения объемов выпуска продукции и внедрения новых моделей сельскохозяйственной техники.

Проект по возведению международного логистического хаба с объектами оптовой и розничной торговли широкой номенклатуры товаров планирует запустить новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» ООО «ЗападТрансГраница».