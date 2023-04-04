ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ НАМЕРЕНЫ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ, ОБУЧАЮЩИМИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ


17:22 05.04.2023

Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси намерен укреплять сотрудничество с ВУЗами, обучающими антикризисных управляющих. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.

«Опытные антикризисные управляющие особенно востребованы в регионах. Поэтому Департамент совместно с территориальными отделами по санации и банкротству традиционно оказывают методологическую поддержку ВУЗам при подготовке таких специалистов. Мы будем и далее активно развивать такое сотрудничество», - отметил Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Актуализировать эти знания, повышать свою квалификацию специалистам в сфере антикризисного управления помогают специализированные учреждения образования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2023
валюта курс
EUR 3.1696
USD 2.8994
RUB 3.6573
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1900 -0
USD 2.8994 +0.0367
RUB 3.6573 -0.0323
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1410 3.1580
USD 2.8790 2.8910
RUB 2.8000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0940
EUR/RUB 85.0000 113.0000
USD/RUB 78.0000 102.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте