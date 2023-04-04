Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси намерен укреплять сотрудничество с ВУЗами, обучающими антикризисных управляющих. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.

«Опытные антикризисные управляющие особенно востребованы в регионах. Поэтому Департамент совместно с территориальными отделами по санации и банкротству традиционно оказывают методологическую поддержку ВУЗам при подготовке таких специалистов. Мы будем и далее активно развивать такое сотрудничество», - отметил Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Актуализировать эти знания, повышать свою квалификацию специалистам в сфере антикризисного управления помогают специализированные учреждения образования.