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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ НАМЕРЕНЫ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ, ОБУЧАЮЩИМИ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
17:22 05.04.2023
Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси намерен укреплять сотрудничество с ВУЗами, обучающими антикризисных управляющих. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.
«Опытные антикризисные управляющие особенно востребованы в регионах. Поэтому Департамент совместно с территориальными отделами по санации и банкротству традиционно оказывают методологическую поддержку ВУЗам при подготовке таких специалистов. Мы будем и далее активно развивать такое сотрудничество», - отметил Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Актуализировать эти знания, повышать свою квалификацию специалистам в сфере антикризисного управления помогают специализированные учреждения образования.
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