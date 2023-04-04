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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПАС АЗОТНЫХ И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ НА 15% ПРЕВЫСИТ ПРОШЛОГОДНИЙ
17:15 05.04.2023
В этом году под весеннюю посевную необходимо накопить 1,214 млн т NPK-удобрений. Об этом сообщил на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.
«Мы уже накопили 63% таких удобрений. В целом, согласно расчетам, будет накоплено 102% NPK-удобрений к уровню прошлого года. При этом азотных и фосфорных удобрений у нас будет на 15% больше в сравнении с 2022 годом. Это позволит нам получить запланированные объемы урожая», - отметил замминистра.
По его словам, сейчас идут подкормки озимых зерновых и озимых крестоцветных культур, начавших вегетацию. Так, уже подкормлено практически 60% озимых зерновых и 52% крестоцветных культур. Южные регионы приступили к проведению повторных подкормок.
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