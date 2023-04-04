Качественной питьевой водой обеспечены почти 97,5% жителей Гомельской области. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По его информации, в минувшем году в регионе построили 48 станций обезжелезивания, реализовали дополнительные мероприятия, благодаря чему еще 70 населенных пунктов области, в которых проживают более 22 тыс. человек, обеспечены водой питьевого качества.

Кроме того, в регионе в 2022 году заменили 85 км сетей водоснабжения и 37 км сетей водоотведения, добавил председатель облисполкома.

"Это позволило довести показатель обеспеченности централизованными системами водоснабжения почти до 93%, водоотведения - до 72%", - отметил Иван Крупко.