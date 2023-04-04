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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИЛИ ЗАКУПКИ СЕМЯН И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА БУТБ
16:14 05.04.2023
Белорусские аграрные предприятия существенно нарастили закупки семян и средств защиты растений на биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Согласно информации, в I квартале 2023 г. в сравнении с I кварталом 2022 г. продажи семян ячменя на БУТБ увеличились почти в 3 раза (до 530 т), а семян рапса - на 76% (до 1,5 тыс. посевных единиц).
В целом реализация семенного материала через биржу увеличилась в стоимостном выражении на 12%, до 72,2 млн BYN.
Схожая динамика была характерна для средств защиты растений. В натуральном выражении объем сделок по покупке регуляторов роста вырос на 64% (до 75 тыс. л), инсектоакарицидов - на 33% (до 77 тыс. л), фунгицидов - на 63% (до 173 тыс. л).
Общий темп роста по данной товарной группе составил 126% к I кварталу прошлого года.
«Повышение интереса сельхозорганизаций к семенам и средствам защиты растений накануне старта посевной кампании - вполне обычное явление. Более того, объемы закупок из года в год остаются примерно на том же уровне. Что действительно изменилось, так это отношение к биржевым торгам. Как результат, в нынешнем году биржевым механизмом закупок воспользовалось заметно больше предприятий аграрного сектора, чем в 2022 г., что и отразилось на итоговой сумме сделок», - отметили в пресс-службе БУТБ.
Кроме того, росту привлекательности биржевой площадки способствует возможность экономии средств за счет снижения цен в ходе торгов. Например, по средствам защиты растений за I квартал этот показатель составил 4 млн BYN, а по семенам для посева - 440 тыс. BYN.
Совокупный товарооборот секции сельхозпродукции БУТБ с начала года достиг 525 млн BYN, что на 14% больше, чем в I квартале 2022 г. В результате доля продукции АПК в общей сумме биржевых сделок составила около 30%.
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