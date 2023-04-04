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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2,3 ТЫС. СЕМЕЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ И УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В 2022 ГОДУ
15:40 05.04.2023
В 2022 году в Могилевской области получили жилье и улучшили жилищные условия 2,3 тыс. семей (включая одиноких граждан).
Как сообщает Главное статуправление региона, среди них - 1,2 тыс. многодетных семей, 0,4 тыс. молодых семей, 0,1 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 60 тыс. семей, что на 1,1 тыс. меньше, чем на конец 2021 года.
В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на одну тысячу, в сельских населенных пунктах – на 0,1 тыс. семей.
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