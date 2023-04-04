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ЭКОНОМИКА РБ


УЧАЩИЕСЯ БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛИ БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ


15:05 05.04.2023

Учащиеся показали блестящие результаты на республиканской олимпиаде по учебным предметам. Это отмечают в Минобразования Беларуси.

Заключительный этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам, в котором приняли участие 1505 учащихся из всех регионов Беларуси и государственного учреждения образования «Лицей Белорусского государственного университета», проходил с 27 по 31 марта 2023 года.

Победителями заключительного этапа олимпиады стали 681 участник. Наибольше количество дипломов завоевали учащиеся Минска.

Олимпиады принимали такие города, как Брест (история, обществоведение), Гомель (белорусский язык и литература), Витебск (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки), Гродно (информатика), Минск (физика, астрономия, трудовое обучение), Бобруйск (русский язык и литература), Молодечно (физическая культура и здоровье), Пинск (биология, химия,), Борисов (география), Слоним (математика).

Педагоги и иногородние участники отметили высокий уровень организации мероприятия, включая проживание, питание, техническое сопровождение туров олимпиад. Для юных знатоков учебных дисциплин была организована и увлекательная культурная программа.

На церемониях торжественного закрытия олимпиад в каждом из 10 городов, которые принимали участников интеллектуального соревнования, состоялось вручение дипломов I, II, III степени и призов министра образования.

Участники заключительного этапа награждены похвальными отзывами по каждому учебному предмету по классам.

В текущем учебном году участникам заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования, награжденным похвальным отзывом, при поступлении на наиболее востребованных экономикой специальностей, перечень которых устанавливается ведомством по согласованию с Министерством экономики и Министерством труда и социальной защиты, применяются льготы при зачислении в учреждения высшего образования.
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