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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРОВЕСТИ СЕВ НА ПЛОЩАДИ 2,3 МЛН ГА
14:45 05.04.2023
В текущем году в Беларуси необходимо будет провести сев на площади 2,3 млн га. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.
По его словам, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется посеять на площади 650 тыс., что в 2,3 раза меньше, чем было посеяно озимых зерновых осенью.
«Отмечу, что под озимые и яровые зерновые в целом по стране будет выделено 2,5 млн га. Так, озимые были посеяны почти на 1,5 млн га площадей. Кукурузу на зерно планируется посеять на 260 тыс. га. Из этого и будет состоять наш зерновой клин», - пояснил Владимир Гракун.
Он также добавил, что под сахарную свеклу будет выделено 102 тыс. га площадей, картофель планируется посадить на 26 тыс. га, лен - на 45 тыс. га. Практически 5 тыс. га площадей будет выделено под овощи, а также почти 1,15 млн га - под кукурузу, из которой 884 тыс. га - под фуражную.
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