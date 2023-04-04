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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 1,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРОДЭМБАРГО ВЫЯВИЛИ ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН


14:30 05.04.2023

В рамках контроля за продовольственным эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в «недружественно» настроенных в отношении Беларуси странах, белорусской таможней уже выявлено более 1,5 тысяч нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, всего не допущено к ввозу порядка 8 тыс. тонн запрещенных товаров общей стоимостью более $7 млн. Такие цифры насчитываются с 1 января 2022 года – начала действия постановления Совета министров от 6 декабря 2021 г. № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров».

Один из фактов выявлен гродненскими таможенниками, когда из Литвы намеревались незаконно ввезти около 2,5 тонны кондитерской продукции Milka, входящей в перечень запрещенных товаров.

В ГТК утверждают, что «таможенными органами принят весь комплекс организационных и технических мер», направленных на пресечение попыток импорта в нарушение норм постановления № 700.

Ведомство также отмечает, что входящие в запрещенный перечень товары «компенсированы за счет отечественных производителей или производств, расположенных в странах, являющихся дружественными для Беларуси».
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