На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 3 апреля доступны к заказу новые административные процедуры Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие услуги:

548.6.15.1 «Включение в реестр объектов по использованию отходов, реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов с получением свидетельства о включении объектов по использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в реестры»;

548.6.15.2 «Внесение изменения в реестр объектов по использованию отходов и реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов»;

548.6.24.1 «Получение заключения о возможности добычи заявленных водопользователем объемов подземных вод»;

548.6.32.1 «Получение разрешения на специальное водопользование».

Подать заявку на осуществление административной процедуры субъектам хозяйствования Беларуси (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) можно на новой версии единого портала электронных услуг по доступу со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).