Практически ежедневно в разных регионах страны регистрируются случаи, когда злоумышленники через мессенджеры звонят гражданам и уговаривают оформить на себя кредит. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

«Аферисты представляются работниками службы безопасности банка или правоохранителями и сообщают, что неизвестные воспользовались личными данными и подали заявку на оформление кредита на крупную сумму. В других ситуациях обыгрывается история о несанкционированном доступе к счету потерпевшего. Чтобы помешать мошенникам, гражданина просят взять заем на такую же сумму и перевести на "сохранный счет". В случае отказа придется выплачивать чужой кредит. При этом акцент делается на конфиденциальности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нередко звонки поступают с белорусских аккаунтов, что внушает доверие потерпевшим. Для этого злоумышленники похищают чужие учетные записи.

«За последние несколько дней аферисты выманили у 47-летней жительницы Ошмян 5 тысяч рублей, у 22-летней брестчанки 8 тысяч, а у 47-летней гомельчанки почти 14 тысяч. Все потерпевшие поверили, что своими действиями помогают задержать преступников», - заявили в МВД.