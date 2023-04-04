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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕСТИВАЛЬ GASTROFEST ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ СТРАНЫ С 20 АПРЕЛЯ ПО 7 МАЯ
12:56 05.04.2023
Фестиваль Gastrofest пройдет в Минске и областных центрах страны с 20 апреля по 7 мая.
Как сообщают организаторы мероприятия, это пятый масштабный гастрономический фестиваль в Беларуси, в котором примут участие сразу 6 городов. Его темой стали книги, поэтому гостям фестиваля будут предлагать блюда, которые связаны с одним из произведений художественной литературы.
Цена сета в Минске составит 44 рубля, в других городах — 34 рубля.
Более подробно ознакомиться с информацией о предстоящем мероприятии, а также следить за ходом событий можно здесь.
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