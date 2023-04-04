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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:43 05.04.2023
Новая форма электронного взаимодействия в механизме получения нотариусами сведений, необходимых для совершения нотариальных действий, стала доступна в рамках заключенного в текущем году Белорусской нотариальной палатой и Национальным банком Беларуси соглашения об информационном взаимодействии.
Как сообщается на сайте Белорусской нотариальной палаты, это новшество стало очередным этапом внедрения информатизации в деятельность нотариата.
В рамках соглашения нотариусы с использованием информационных (электронных) ресурсов (систем) БНП могут безвозмездно получить из автоматизированной информационной системы представления банковской информации Национального банка справочную информацию о банках, в которых у физических лиц и индивидуальных предпринимателей открыты счета или имеются электронные кошельки.
«Получение сведений в таком формате крайне актуально в рамках оформления наследственных прав граждан, ведь зачастую наследники не обладают информацией о том, в каком банке наследодателем был открыт счет при жизни. Сейчас нотариус может по просьбе наследника получить такие сведения для последующего направления в соответствующие банки запроса об остатках денежных средств и принятие решения о совершении нотариального действия», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что эти сведения составляют банковскую тайну, поэтому их истребование осуществляется нотариусами только для целей, предусмотренных требованиями законодательства.
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