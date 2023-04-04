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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР БАЗОВОЙ АРЕНДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ В БЕЛАРУСИ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
11:58 05.04.2023
В соответствии с указом от 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» в целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики и недопущения одномоментного значительного увеличения нагрузки на субъектов хозяйствования сохранен действующий размер базовой арендной величины – 16 рублей 90 копеек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, арендная плата за имущество, находящееся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, рассчитывается и взимается исключительно в белорусских рублях.
Таким образом, арендаторы такого имущества защищены от колебаний валютного рынка и сохраняют прежние условия по величине арендной платы.
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 указа от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Советом министров с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.
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