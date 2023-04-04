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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ САМЫЕ ДЛИННЫЕ ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
11:18 05.04.2023
Госпогранкомитет Беларуси фиксирует сохранение самых длинных очередей на въезд в Польшу.
«За прошедшие сутки польская сторона в пункте пропуска Козловичи (Кукурыки) оформила всего 37% от нормы. Задержки в оформлении сопредельной стороной являются основной причиной образования очередей на границе», - говорится в сообщении ведомства.
Грузовой транспорт въезжал в ЕС неритмично через литовские пункты пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). За сутки литовские контрольные службы пропустили на свою территорию менее 56% фур. Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) въехало 76% большегрузов от нормы.
Задержки в оформлении легковых авто фиксировались в пунктах пропуска Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка) и ересполь (Брест). Сопредельная сторона оформила всего 31% авто, утверждает Госпогранкомитет.
Ведомство также напоминает, что с 31 марта в пункте пропуска Козловичи на границе с Польшей действуют временные ограничения — водители должны въезжать в пункт пропуска в порядке общей очереди.
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