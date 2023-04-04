УП «Белтехосмотр» за март 2023 года выдано 155 797 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 2,6% меньше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (159 964 разрешения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 133 357 разрешений (85,6% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-март 2023 г. разрешений составило 383 753, что на 1,1% больше аналогичного показателя за январь-март 2022 г. (379 629 ед.).

УП «Белтехосмотр» обращает внимание, что в настоящее время на территории Беларуси контроль наличия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении осуществляется в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (аналогично контролю скоростного режима).