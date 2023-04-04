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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОСАТОМНАДЗОРЕ ОБСУДИЛИ ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
10:46 05.04.2023
В Госатомнадзоре состоялось совещание по вопросу выбора площадки для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на совещании обсуждены технические аспекты и требования к площадке размещения пункта захоронения радиоактивных отходов.
В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», РУП «Белнипиэнергопром», директор РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрий Логвин.
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