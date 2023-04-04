ЭКОНОМИКА РБ

В ГОСАТОМНАДЗОРЕ ОБСУДИЛИ ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

10:46 05.04.2023 В Госатомнадзоре состоялось совещание по вопросу выбора площадки для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на совещании обсуждены технические аспекты и требования к площадке размещения пункта захоронения радиоактивных отходов. В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», РУП «Белнипиэнергопром», директор РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрий Логвин.