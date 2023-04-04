5 апреля 2023 года состоится прямая телефонная линия с первым заместителем генерального директора Национального кадастрового агентства Сергеем Левчиком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, задать вопросы можно будет с 14.00 до 15.00 по номеру телефона 8 (017) 285-39-26.