В 2022 году в Гродненской области получили жилье и улучшили жилищные условия 4575 семей (включая одиноких граждан).

Как сообщает Главное статуправление региона, среди них - 1098 многодетных семей, 1509 молодых семей, 193 семьи, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2022 года состояло 57 333 семьи, что на 4 520 меньше, чем на конец 2021 года.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 4 109 семей, в сельских населенных пунктах – на 411 семей.