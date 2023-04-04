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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ФСЗН БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ 405,0 МЛН РУБЛЕЙ
18:14 04.04.2023
За январь-февраль 2023 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 405,0 млн рублей.
Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 318,1 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 86,9 млн рублей.
Доходы бюджета фонда составили 3 782,8 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.
Общая сумма расходов бюджета фонда составила 3 763,9 млн рублей.
В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 224,9 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.
Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
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