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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН НАЛАДИТ ВЫПУСК КОРПУСОВ РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА ДЛЯ ТРАКТОРОВ BELARUS
17:59 04.04.2023
Минский завод шестерен наладит выпуск корпусов редуктора переднего ведущего моста для тракторов BELARUS. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал исполняющий обязанности главного технолога ОАО «МЗШ» Виталий Зубович.
«Сейчас эти детали изготавливаются вне холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» — Барановичским заводом станкопринадлежностей. А отливки для них поставляет МТЗ. Для оптимизации логистических процессов мы намерены локализовать производство у себя. С этой целью планируем закупить четыре обрабатывающих центра с числовым программным управлением», - пояснил Виталий Зубович.
Новое оборудование марки HISION позволит делать полную механическую обработку корпусов редуктора ПВМ. Договор на поставку уже заключен — станки поступят на МЗШ в начале осени.
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