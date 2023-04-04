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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ «ОТДЫХ-2023» СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 13-15 АПРЕЛЯ
17:40 04.04.2023
С 13 по 15 апреля в Минске состоится юбилейная Международная выставка туристских услуг «ОТДЫХ-2023».
На форуме будет представлена деловая программа по самым актуальным темам. В частности, событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, экстремальный и спортивный туризм, транспортная доступность и безопасность путешествий, образование и подготовка кадров, digital-технологии и новые туристические бренды и многое другое.
За три выставочных дня свой туристический потенциал, новые программы и предложения продемонстрирует более 100 экспонентов: туроператоры, санатории, агроусадьбы, медицинские и SPA-центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, а также страховые и транспортные компании.
Посетители выставки смогут ознакомиться с разносторонними возможностями пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного, религиозного, промышленного и многих других видов туризма.
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