С 13 по 15 апреля в Минске состоится юбилейная Международная выставка туристских услуг «ОТДЫХ-2023».

На форуме будет представлена деловая программа по самым актуальным темам. В частности, событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, экстремальный и спортивный туризм, транспортная доступность и безопасность путешествий, образование и подготовка кадров, digital-технологии и новые туристические бренды и многое другое.

За три выставочных дня свой туристический потенциал, новые программы и предложения продемонстрирует более 100 экспонентов: туроператоры, санатории, агроусадьбы, медицинские и SPA-центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, а также страховые и транспортные компании.

Посетители выставки смогут ознакомиться с разносторонними возможностями пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного, религиозного, промышленного и многих других видов туризма.