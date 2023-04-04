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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА НА ЗАВЕРШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
17:13 04.04.2023
Средства на инфраструктурные проекты есть, несмотря на прекращение западного финансирования. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
«В связи с прекращением финансирования зарубежными финансовыми институтами ряда инфраструктурных проектов в дорожном хозяйстве правительством было принято решение о выделении дополнительных средств» - рассказал он.
Напомним, в рамках кредитного соглашения между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития планировалось выполнить реконструкцию автодороги М-3 Минск-Витебск и 13 мостовых сооружений. Однако с учетом принятого Советом управляющих ЕБРР постановления в отношении Беларуси банком прекращены все операции.
В целях завершения проекта еще в 2022 году было принято решение о выделении дополнительного финансирования в размере 141 млн рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию 4 дорожных сооружения.
В 2023 году на реконструкцию еще 5 мостов предусмотрено 134,2 млн рублей. Для завершения проекта и ввода в эксплуатацию в 2024 году оставшихся 4 сооружений планируется выделить 80 млн рублей.
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