МТС предложил тариф «IoT-сеть» и другие услуги для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в их основе — бесперебойный обмен данными между устройствами через сеть NB-IoT. Технология обеспечивает повышенную проникающую способность сигнала и работает независимо от инфраструктуры GSM и LTE-связи.

Тарифный план «IoT-сеть» может применяться для взаимодействия смарт-устройств в ЖКХ, промышленности, транспорте, медицине, сельском хозяйстве, управлении городской инфраструктурой и других сферах, требующих цифровой трансформации. В таких системах мониторинга приборы самостоятельно отправляют и принимают данные. Автоматизация процесса позволяет получить больше полезной информации и снизить расходы на контроль и проверку оборудования.

Линейка «Умный учет IoT» в свою очередь разработана для дистанционного сбора данных приборов индивидуального и группового учета потребления ресурсов и контроля состояния оборудования. Это могут быть счетчики воды, газа, электроэнергии и др.

В линейке две услуги — «Умный учет IoT» и «Умный учет IoT PRO». Первая разработана для мониторинга индивидуальных приборов учета, вторая ориентирована на групповые и промышленные устройства. В обоих случаях данные передаются на условиях ежемесячной оплаты за каждое подключенное оборудование. Доступны также варианты, предоставляющие 1 ГБ трафика на 24 месяца, 2 ГБ — на 60 месяцев и 3 ГБ — на 96 месяцев. В последних трех случаях оплата взимается за весь период использования.

Для устройств, генерирующих относительно малые объемы данных, предусмотрена линейка услуг «NB-IoT Пакет». В нее включено 9 пакетов, которые предоставляют небольшие объемы трафика на разные сроки: от 15 МБ на 12 месяцев до 400 МБ на 60 месяцев. Оплата происходит единовременным списанием денежных средств за весь срок действия услуги.

Передача данных осуществляется на основе технологии NB-IoT. Среди ее отличий — высокая энергоэффективность: даже неподключенные к электросети устройства могут работать на автономном питании до 10 лет. Кроме того, она обладает повышенной проникающей способностью, что позволяет устанавливать приборы учета в подземных сооружениях, за толстыми стенами, на сельскохозяйственных угодьях и в других труднодоступных местах.

МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года. К настоящему моменту в зону покрытия входят Минск, областные центры и другие города с населением более 50 тыс. человек. Данные с умных устройств передаются на IoT-платформу в защищенном «облаке» МТС. Взаимодействие с ними может происходить с использованием надежного VPN-соединения.

МТС также готов рассмотреть запросы по обеспечению покрытия сети NB-IoT на нужной территории. Вместо стандартной SIM-карты возможна установка SIM-чипа, который уверенно работает даже в экстремальных условиях, в том числе при повышенной температуре и влажности, что характерно для многих производств.

Прежний тариф «Интернет вещей» перенесен в архив, а подключить новый тариф «IoT-сеть» и другие услуги можно в управлении по работе с ключевыми клиентами компании МТС в Минске (пр-т Независимости, 95-4), либо оставить заявку на сайте.