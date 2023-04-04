В линейке творожных сыров SVEŽA появилась новинка - сыр «Домашний».

Он прекрасно подходит для употребления в качестве намазки, а также как ингредиент для холодных блюд и закусок. Это натуральный универсальный продукт на каждый день.

Новинку легко увидеть на полках магазинов: на упаковке размещены название «Домашний» в цвете свежей зелени, а также уже знакомая потребителю информация о категории продукта, которая помогает ориентироваться среди всего разнообразия свежих сыров. На яркой фудзоне показан вариант способа потребления, а этикетка содержит всю необходимую информацию о продукте и привычные атрибуты натуральных продуктов SVEŽA.

Творожный сыр «Домашний» SVEŽA представлен в двух вкусах: сливочный и с зеленью, выпускается в удобной экономичной упаковке 130 г. Доступен во всех торговых сетях Беларуси.