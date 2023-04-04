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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ «БИЗНЕС-ИДЕЯ» ОБЪЯВЛЕН В БГУ


16:21 04.04.2023

Конкурс финансово-экономических стартап-проектов «Бизнес-идея» объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соревнование направлено на поддержку талантливой молодёжи, развитие ее профессиональных навыков, выявление перспективных бизнес-решений, а также усовершенствование навыков командной работы обучающихся.

К участию приглашаются студенты экономических специальностей белорусских вузов. Принимаются только коллективные проекты от команды в составе трех человек. Для этого необходимо представить стартап в виде текстового документа с обоснованием бизнес-идеи и таблицы Excel с финансово-экономическими расчетами эффективности проекта. Также для его защиты участники должны подготовить мультимедийную презентацию.

Кроме того, в рамках конкурса организуют занятия эвристического типа. Участникам предстоит решить проблемную ситуацию в области инвестиционного анализа. В ходе выполнения заданий студенты освоят методику расчета наличности, сроков окупаемости, индекса рентабельности и внутренней нормы доходности бизнес-проекта, классификацию рисков и способы их оценки и др.

В состав жюри конкурса войдут преподаватели экономического факультета БГУ, специалисты Минского городского технопарка и банковские работники. Критериями оценки работ являются новизна, оригинальность и актуальность бизнес-идеи, финансово-экономическая обоснованность и эффективность проекта, достоверность расчетов и др.

Стартап-проекты принимаются до 13 мая по электронному адресу: . Защита пройдет 18 мая. По результатам выступления определят лауреатов, которые получат ценные подарки и денежные сертификаты, а также экзаменационную оценку 10 баллов по дисциплине, в рамках которой осуществлялась подготовка к конкурсу.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
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