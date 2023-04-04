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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ НАЛАДИТ ПРОИЗВОДСТВО ДВУХКОРПУСНОГО ПЛУГА
15:46 04.04.2023
Производство двухкорпусного плуга для малогабаритных тракторов планирует наладить Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Об этом сообщил начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.
«Наше предприятие продолжает расширять линейку выпускаемого навесного оборудования. В этом году решили наладить собственное производство двухкорпусных плугов, поскольку спрос на эту технику постоянно растет, особенно в начале агросезона. В марте мы разработали и изготовили опытный образец лемешного плуга», - пояснил Сергей Маслаков.
Новое оборудование агрегатируется с малогабаритным трактором BELARUS 320 и его модификациями — самой популярной моделью из линейки техники, производимой БЗТДиА. Плуг обладает производительностью 0,37–0,54 га/час и рабочей шириной захвата 540±5 мм. Имеет компактные размеры: длину 1515, ширину 970 и высоту 975 мм. Рабочая скорость движения при установке на трактор составляет 7–10 км/ч.
«Агрегат предназначен для пахоты на глубину до 250 мм под зерновые и технические культуры. Эффективен на почвах, не засоренных камнями и другими препятствиями», - уточнил начальник УМиС.
В апреле опытный образец плуга пройдет квалификационные испытания, после которых будет приниматься решение о серийном выпуске. Продавать плуг планируют как на внутреннем рынке, так и в страны СНГ.
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