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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КОЗЛОВИЧИ» ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРОПУСКОВ ВРЕМЕННО БУДУТ ВЪЕЗЖАТЬ В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ
15:34 04.04.2023
С 31 марта в связи с существенным скоплением фур на белорусско-польской границе, в пункте пропуска «Козловичи» действуют временные ограничения на право внеочередного въезда на основании пропусков.
Как сообщает Госпогранкомитет, до отмены временных ограничений владельцы данных пропусков должны въезжать в пункт пропуска в порядке общей очереди.
После отмены временных ограничений срок действия пропусков на право внеочередного въезда в пункт пропуска «Козловичи» продлевается на период действия временных ограничений.
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