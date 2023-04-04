С 31 марта в связи с существенным скоплением фур на белорусско-польской границе, в пункте пропуска «Козловичи» действуют временные ограничения на право внеочередного въезда на основании пропусков.

Как сообщает Госпогранкомитет, до отмены временных ограничений владельцы данных пропусков должны въезжать в пункт пропуска в порядке общей очереди.

После отмены временных ограничений срок действия пропусков на право внеочередного въезда в пункт пропуска «Козловичи» продлевается на период действия временных ограничений.