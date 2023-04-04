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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА "БЕЛРЕСУРСЫ" 5 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
15:09 04.04.2023
5 апреля 2023 года первый заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Сергей Гурко проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юрлица могут задать вопросы с 14.00 до 20.00 по номеру телефона (+375-17) 352-60-47 (в Минске).
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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