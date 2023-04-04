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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ПРИХОДИТ НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ БРЕНД АВТОМОБИЛЕЙ
14:55 04.04.2023
На белорусский рынок выходит Bestune, бренд одного из ведущих китайских производителей автомобилей FAW. Дистрибьюторский контракт заключили крупный китайский производитель FAW и ООО «ФелОкт-сервис». Церемония подписания прошла онлайн одновременно в Чанчуне и Минске.
Подписание дистрибьютерского соглашения ознаменовало собой вывод автомобилей Bestune на белорусский рынок. Это важное событие как для Bestune, так и для автодилера «ФелОкт-сервис», работающего со Skoda, JAC, Probeg.by.
ООО «ФелОкт-сервис» уже начало процесс импорта и дистрибуции автомобилей Bestune по всей стране. Первые автомобили, как ожидается, появятся в Беларуси уже в апреле.
Автомобили Bestune уже представлены на других рынках ЕАЭС, включая Россию и Казахстан.
Bestune — бренд автомобилей в среднем ценовом сегменте, принадлежащий китайскому производителю FAW, который положил начало автомобильной отрасли в КНР. First Automotive Works известен в мире еще одной маркой — Hongqi, автомобили которой называют китайскими «Роллс-Ройсами». На заводах FAW также выпускают автомобили концерна VW, которые по объемам продаж в Китае заняли первое место в 2022 году.
Концерн VW владеет 40% акций китайского производителя. FAW производит различные автомобили – от седанов и внедорожников до электромобилей. Компания имеет прочную репутацию производителя высококачественных автомобилей, которые являются надежными и доступными по цене.
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